P牌仔入錯波猛撼2超跑　車主鍾培生笑看座駕「毁容」

前日（26日）早上11時許，灣仔愛群道伊利沙伯體育館對開一輛掛「P牌」私家車，疑因「入錯波」後退猛撼法拉利，復將其推後殃及另一輛瑪莎拉蒂。涉事瑪莎拉蒂「車Cam」攝下的出事片段在網上瘋傳，不少人笑言肇事司機禍及2名車，恐要賠上慘痛教訓。

富三代兼電競公司創辦人鍾培生，昨晚(27日)在影片分享平台YouTube的個人專頁上載影片，他先帶觀眾「回顧」該段出事影片，看到撞車一刻不禁開懷大笑，之後才話鋒一轉，直認捱撞法拉利是他的座駕。他表示，事發時他陪同受腳傷的父親看醫生，將法拉利停泊在片中位置，返回時驚見車輛不知所終，其後方知座駕遭撞毀而被拖走。

鍾培生感恩事件中無人受傷，但對今次的「嚴重」車禍感到好笑，他稱肇事司機年約20歲，私家車是向朋友借用，闖禍後與其母連聲道歉，至於受損法拉利的維修費大約60萬至70萬港元，幸好大部分會由保險賠償，剩餘數萬港元則由該名司機負擔。他又笑指事件可能是「人生中最貴的Boxing Day禮物」，希望賠償能讓對方「買個教訓」，同時亦奉勸他以後不要再開車。