吳大琪卸任資優學院教育學苑院長　STEM之父黃金耀接任

香港資優教育學苑今（28日）宣布委任黃金耀為新任院長，他將在明年1月4日起接替即將退休的吳大琪。黃在2006年起擔任香港新一代文化協會科學創意中心總監，近年出任多家專上院校的科學、科技、工程和數學（STEM）教育客座講師，在STEM教育有豐富經驗。

黃是英國倫敦大學帝國學院半導體材料科學博士，擁有香港大學教育文憑。他自2006年起擔任香港新一代文化協會科學創意中心總監。他亦於2011年獲頒行政長官社區服務獎，現為資訊科技教育策略發展督導委員會的成員。

他亦培育了本港多名在STEM方面有卓越成績的「星之子」，當中包括陳易希。學苑董事局主席林曉鋒對任命表示歡迎，並指黃多年來出任眾多教育組織的委員，以及科學和STEM機構的創辦人，並相信黃對STEM和教育的熱誠，在即將推出的「人才培育」策略上，將能帶領學苑開拓出嶄新領域，讓學員潛能得以發揮。

林亦對將吳大琪表示感謝，例如為學苑帶來了不少創見，例如創立情意教育部和進階學習體驗部，分別為資優學員提供情意方面的支援和度身訂造的個人化學習體驗，為勇於接受挑戰的資優學生帶來發揮機會。