昨日11間公院內科病房「逼爆」　3772人到急症室求診

每逢踏入冬季，便有較多市民到公立醫院求診。醫院管理局公布昨日(27日)本港各公立醫院急症室服務，以及住院病床住用率等數據。昨日公立醫院急症室首次求診人次為3,772人次，比前日(26日)稍微回落；而全港共有11間公立醫院的內科住院病床「逼爆」，當中以大埔的雅麗氏何妙齡那打素醫院超收病人最多，其內科住院病床使用率達到126%。

昨日各公立醫院急症室中，最多人求診的首3間醫院依次為位於佐敦的伊利沙伯醫院、位於沙田的威爾斯親王醫院，以及位於屯門的屯門醫院，相關首次求診人數分別為336人次、300人次和290人次；而昨日急症室轉入內科的病人達到780人次，當中以伊利沙伯醫院和位於薄扶林的瑪麗醫院收症最多，分別有75名和71名的病人由急症室轉入內科。

昨日各公立醫院的整體內科住院病床使用率為104%。除北大嶼山醫院外，其餘16間公立醫院中有11間均錄得內科住院病床使用率多於100%，當中雅麗氏何妙齡那打素醫院的「逼爆」情況最嚴重，其內科住院病床使用率達126%；其次是位於元朗的博愛醫院，其內科住院病床使用率達122%，第三「逼爆」的則是位於長沙灣的明愛醫院，其內科住院病床使用率達121%。