港島西九龍打擊「響喉」非法賽車等　扣42車拘8男司機

警方港島總區交通部執行及管制組及西九龍總區交通部分別在本月24至28日展開代號「火炬」的行動，打擊非法賽車丶超速及其他相關罪行執法行動，並特別針對改裝俗稱「死氣喉」造成噪音的行為。

其中在港島，警員發現30輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，當中19輛車已被扣查作進一步檢驗。另外，警方亦拘捕4名年齡介乎23至55歲本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」，其中2名男子被口頭警告後獲釋，而另外2名男子已獲准保釋候查，須於明年一月中旬向警方報到。

此外，警方於行動期間共偵察到243輛車輛涉及超速駕駛，並就各種交通違例事項發出共52張定額罰款通知書。

另一方面，警方在西九龍行動期間，亦拘捕4名年齡介乎36至61歲的本地男司機，涉嫌停牌期間駕駛，駕駛未登記車輛，駕駛時沒有第三者保險，和因欠交交通罰款而被通緝。

另有21輛私家車和2輛輕型貨車涉嫌非法改裝被扣查，包括改裝製造噪音的「死氣喉」及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外24名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到逾300架車輛涉及超速，將作出檢控。

警方重申，非法賽車、超速、非法改裝車輛、酒後及藥後駕駛等行為不但違反法例，更對司機及其他道路使用者構成危險，呼籲駕駛人士切勿以身試法。