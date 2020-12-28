聯合醫院爆疫須強檢　曾出入2D病房職員僅戴口罩上班

屬九龍東的龍頭醫院基督教聯合醫院爆疫，累計有19名患者確診新冠肺炎，成為首間須進行強制檢測的公立醫院！政府安排承辦商內地化驗所華大基因今日(28日)在醫院外的觀塘秀雅道遊樂場，設置流動採樣站。有前來進行強制檢測的醫院職員表示，自己曾逗留過醫院的2D病房，擔心受感染並傳染給家人，認為檢測後較安心；亦有職員指因全套保護裝備或影響工作，故工作期間大部分時間僅戴口罩。

東網記者今早到場視察，現場大約有30至40名醫院職員、訪客等接受病毒測試。在醫院負責維修工作的楊先生表示，在本月24日進行維修工程時，自己曾在2D病房逗留約2小時，擔心受感染並傳染家人，加上政府發出強制檢測令，故前來進行檢測，他認為大家裝備齊全，而2D病房始終不是高危病房，坦言「唔明白點解會搞成咁」。他又指，即使不是強制檢測都會來，而日常在家用膳均會使用公筷，避免病毒經口水等途徑傳染給家人。

在聯合醫院任職病人服務助理的鄧先生同樣曾到過2D病房，但稱只是逗留10分鐘，且只是負責推送病人，惟仍感到擔心，因此自行來做檢測。他續指，即使擔心都要上班，由於未必獲派發防護功能最高的裝備，加上如穿着全套保護衣或會影響其工作，因此工作期間大部分時間只是佩戴口罩，或間中佩戴眼罩等。