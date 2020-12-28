聯合醫院出現感染群組　何栢良：懷疑病毒由社區傳入

聯合醫院出現群組感染，醫管局指有60至70人被送往隔離檢疫。

聯合醫院出現新冠肺炎感染群組，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，有關情況與觀塘社區感染個案特別多有關，群組的超級傳播者是早前爆發多個個案的麗晶花園居民，懷疑病毒是由社區傳入醫院。

何栢良指，如果病人從社區感染病毒，而入院時處於潛伏期，入院時就未能夠驗出病毒。他強調，為防止有患者將病毒帶入醫院，控制社區的疫情尤為重要，而市民在聖誕假期間有很多聚會，擔心一、兩個星期後，本地疫情會出現反彈。

對於有病毒檢測樣本懷疑滲入「水喉水」，何栢良指由於並非涉及很多個案，如果市民存心造假，當局亦難以完全堵截，而本港並沒有足夠的人手做病毒採樣，以取代深喉唾液檢測，但當局在社區設置的流動採樣站，應該要全部安排人手採樣，以加快達到「清零」。

聯合醫院出現群組感染，醫管局指有60至70人被送往隔離檢疫。本身是聯合醫院內科及老人科駐院專科醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，內科的人手及病床數目減少，預料病人在急症室等候上內科病房的時間會延長。

馬仲儀表示，據她了解，要被送往檢疫的人士中，包括6至8名內科醫生及專職醫療人員，他們本身亦有其他工作，預料會影響門診服務。她指，醫院的同事心情沉重，有懷孕的同事亦要接受隔離。

對於當局在聯合醫院附近球場設流動採樣站，讓不需要接受強制檢測的職員採樣，她批評局方的做法奇怪，以往在醫院內出現個案，都是由院內實驗室直接做病毒檢測，在流動採樣站做檢測的等候結果時間長，故前線人員在院內檢測的方法是最適合。

至於聯合醫院出現1名「超級傳播者」，暫有7名職員受感染，馬仲儀表示，該名病人是隱形患者，一直以來沒有嚴重肺炎徵狀，醫護人員為她做的是普通護理，沒有高危程序，至於醫護人員是透過甚麼途徑感染就要再做分析。