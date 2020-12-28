豐澤樓居民人心惶惶　轟政府太遲公布污水含新冠病毒

位於牛池灣附近的彩雲(二)邨豐澤樓，其有4個污水樣本驗出含新冠病毒，政府將強制豐澤樓居民接受新冠病毒檢測。有居民指，當局上星期已在大廈污水渠抽取污水樣本化驗，但拖至今日(28日)才公布結果，批評當局反應太慢，令居民人心惶惶。居民又透露，疑似有衞生署職員於昨日(27日)帶走2名豐澤樓高層住戶，擔心大廈已有人確診。東網正向衞生署查詢。

東網記者今日上午到豐澤樓視察，發現有居民身穿白色防護袍，戴上頭套、手套、眼鏡和口罩，手持飯盒出入該大廈。居於豐澤樓中層單位的藍小姐表示，早於本月21日便看見有政府人員身穿防護衣服，拆開該大廈的污水渠並取走污水樣本，相關行動最少做了4次。她認為政府事隔一星期，延至今日才公布該大廈的污水樣本有新冠病毒，實在太慢，「有懷疑應該早點通知居民，好讓我們小心一些。」

藍小姐又指，其單位內廁所的污水渠外露，幸好沒有聞到異味，但有街坊曾稱其廁所傳出異味。她稱，現時每日都會將稀釋漂白水倒入坐廁，又會用稀釋漂白水拖地和沾濕門口地氈，消毒鞋底才入屋。對於該大廈污水有問題，她感到十分害怕，又透露昨日有疑似衞生署職員帶走2名該大廈高層住戶，擔心已有街坊中招，她期望當局安排居民撤離。

公女士一家4口居於豐澤樓，當中包括一名剛出生數月的女嬰。她稱，看新聞得知該大廈污水有新冠病毒，感到十分擔心，又指家裡除了初生孫女外，所有人都做了新冠病毒檢測，現時會用稀釋漂白水清潔家居，媳婦又會一次過買足夠吃5日的食材回家，盡量減少落街買餸。