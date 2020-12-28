邱騰華：支援企業需考慮政府財政負擔　會研究縮短基金審批時間

「保就業」計劃上月結束，有企業憂慮將更難捱。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，企業單靠政府直接支援，未必能夠完全避免衝擊，惟當局會研究為現有基金「拆牆鬆綁」，以縮短時間，提早墊支；另外，政府研究日後若有機構舉辦大型活動，不排除要求主舉辦單位先進行檢測；至於與新加坡的旅遊氣泡計劃需要押後，邱指兩地政府願意適時重啟有關工作，強調最重要是可讓往來人士安心。

邱騰華接受電台訪問時表示，支援企業措施，需要考慮政府的財政負擔，重申當局已推出百分百擔保特惠貸款，提供低息貸款，首年容許還息不還本，至今已有逾2.4萬間企業申請，借貸額涉及約380億港元，仍有120億港元結餘可作百分百擔保。他亦指，今次疫情比03年沙士更漫長，加上近年經歷社會動盪事件、中美角力等帶來的負面影響，形容社會與企業算是「很硬淨」。

今年有多項大型活動因為疫情反覆要臨時取消，邱表示，如未來有大型活動舉行，會鼓勵甚至不排除要求舉辦單位事先安排工作人員及參展商進行檢測，部分人數較少的行業展覽，亦可能會要求參加者檢測。

對於有旅遊業界表示，在新一輪防疫抗疫基金被忽視，邱強調，已專門為業界提供6億元支援，惠及僱主及從業員，與第4輪防疫抗疫基金為其他行業提供的措施看齊。他補充，相比短期支援，未來會集中以現有資源協助業界轉型及開發新景點。

與新加坡的旅遊氣泡押後推行，邱表示，兩地政府願意適時重啟有關工作，在疫苗未廣泛使用前，往來人員仍需接受檢測，本港最初提出「雙測試」、即上機前72小時及抵埗後都要做檢測，亦可研究上機前可否即時做檢測，為管道服務人員提供保障，克服出行擔憂。

疫情下本港兩大主題公園面對財政困難，邱直言，即使保留海洋公園，亦需要轉型，透過重新定位，發掘多些園內、園外優勢。他續指，海洋公園地點方便，周邊包括有避風塘、珍寶海鮮舫等，若配合香港仔漁港發展、黃竹坑的更新等，令海洋公園不只有機動遊戲，亦會有不同經歷及樂趣。至於政府會否再注資，他則表示「到時先講」。