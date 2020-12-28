政Whats噏：年度漢字結果出爐　「安」成2020代表字

2020年仲有3日就過去喇，今年發生好多大事，好似年頭嘅反修例示威仍有持續、到香港乃至全球嘅新冠肺炎疫情大爆發、本港嘅立法會換屆選舉更因此首度延期舉行，之後又迎嚟《港區國安法》穩定本港局勢等等。近日就有政黨舉行「2020年度漢字」投票活動，並喺今日(28日)公布結果，發現最多人認為「安」字係最啱形容今年嘅漢字，有嘉賓就估計今年始終都疫情橫行，反映有平安含意嘅「安」字，正係市民最想得到嘅事情啊!

話說「年度漢字」評選活動已經連續舉行第7年，今年都有10個唔同嘅漢字畀市民投票，並吸引咗約1.5萬人參與，揀出佢哋心目中最能夠代表2020年嘅漢字。當中，最多人揀嘅「安」字就有5710票，其次係「疫」同「撐」，分別有2772票同1953票，再跟住依次就係「抗、罩、停、暴、封、限、隔」。負責主持今次活動嘅觀塘區議員顏文羽就話，「安」字嘅票數遠遠拋離排第2同第3嘅漢字，認為係壓倒性嘅結果啊。

另外，亦有在場嘉賓表示，幾乎所有由「安」字組成嘅詞語都係正面，好似「安全、安定」等，佢估計咁多人揀「安」字，可能正正因為經歷咗唔平安嘅一年，依家心中最渴望就係得到平安，希望新一年香港可以過得安樂咁話。咁又係，2020年的確唔易過，但關關難過關關過，唔知你哋心目中嘅年度漢字又係咩呢?