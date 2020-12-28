Neway兩分店遭業主入稟追租　欠款共逾3300萬元

受新冠肺炎疫情衝擊，包括卡拉OK等娛樂場所亦因疫情而要停業。連鎖卡拉OK店Neway位於旺角中心及銅鑼灣兩分店，於上周四（24日）分別遭業主入稟高院追租，兩店自今年5月至今，欠租連雜費等共逾3,302萬港元。兩業主除要求Neway清還欠款外，要求將兩舖交吉，並繼續支付交吉前每月租金及雜費等。

原告分別是CRE PROPERTY (ARGYLE CENTRE) LIMITED及CRE PROPERTY (LOK SING CENTRE) LIMITED；答辯人為租用旺角中心一期4樓與5樓的新華科技有限公司與MUSIC ADVANCE LIMITED，以及租用銅鑼灣怡和街樂聲大廈2樓及3樓的新華福有限公司。

入稟狀指，位於旺角中心一期4樓及5樓的Neway卡拉OK，自2020年5月至12月期間欠租及冷氣費等共逾1,395.9萬港元，故要求其清還欠款及將舖位交還，被告在交吉前仍要支付每月租金約205萬港元。

至於位於銅鑼灣怡和街樂聲大廈2樓及3樓的銅鑼灣CEO卡拉OK，據入稟狀指該分店約於今年4月至12月間欠付租金、冷氣費及廣告牌牌費逾1,906.8萬港元。原告要求被告清繳欠款及將舖位交還，亦須於交吉前每月支付約264.5萬港元租金、廣告牌牌費及雜費等。