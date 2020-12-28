市民收入減少　「物價」成最受關注本地經濟議題

有機構早前就「香港市民最重視的本地及國際議題」進行調查，結果顯示，市民最關注的本地議題為「社會民生」，「物價」則成為最受關注的經濟議題，機構估計或與市民收入減少有關；世界議題方面，「和平與安全」則繼續居榜首。

香港研究協會於本月16日至24日，以電話訪問了1,069名18歲或以上市民。調查結果顯示，市民對本地議題重視程度的排名與今年6月的調查結果維持不變，當中39%受訪者選擇「社會民生」，較上次調查增加3%；31%人選擇「政治」，較上次下跌4%；21%人選擇「經濟」，所佔比例與上次一樣。

本地分項議題中，「物價」成受訪者最關注的經濟議題，有22%人選擇，較上次調查多6%，機構估計因經濟不景氣，部分市民收入減少，故對物價走勢的關注度上升；有21%人關注「土地及房屋」，較上次增加1%。而「內地與香港關係」則在25%人選擇下，續居政治議題榜首。

世界議題方面，市民的重視程度排名與上次調查相同，「和平與安全」佔41%，「經濟」佔30%，「社會發展」則佔16%。

世界分項議題中，40%人選擇「傳染病威脅」，繼續成最受關注的社會發展議題，較上次調查多9%，相信與全球疫情未見緩和有關。「全球金融危機」佔27%，蟬聯最受關注的經濟議題 。「治安情況」則取代「恐怖主義」成最受關注的和平與安全議題。