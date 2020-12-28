公務員1個月內交回宣誓文件　拒簽申辯時間不一

政府因去年有公務員在反修例活動中被捕，隨後「補鑊」規定新入職公務員須簽署聲明，確認擁護《基本法》及效忠香港特區。公務員事務局局長聶德權今早（28日）透過Zoom，在公務員及資助機構員工事務委員會上，指將於明年1月發出通告要求簽署，公務員在1個月後交回文件，根據現行機制，會讓拒絕簽署和宣誓的公務員申辯，再以公務人員管理命令機制安排離職，至於公務員申辯及離職的時間則不一。

聶舉例，若公務員宣揚港獨主張、勾結海外勢力，及整個行為對抗特區政府施政，都會視作違反宣誓。議員葛珮帆質疑若公務員擁有雙重國籍，需否再作宣誓，又建議政府應考慮處理部份公務員擁有雙重國籍問題。聶德權強調無論公務員持任何國籍，都要擁護基本法，兩者無矛盾，而基本法上暫時對公務員的國籍沒有特別要求和限制。

在過去3年，公務員編制增加約19600個職位，達11%，預計在明年三月底公務員編制將達19萬個職位，故明年公務員編制將會為零增長。議員葉劉淑儀形容在3年內增加11%公務員情況頗為誇張，認為政府若要增加抗疫人手，可以調配紀律部隊如海關等。聶德權重申抗疫並不只是衞生署或單一政府部門的工作，他指警方亦有大量協助例如追蹤個案，其他紀律部隊亦有參與抗疫

議員陳振英指每年均有公務員退休和自動離職，政府部門亦可能提供多網上服務，認為當局應在自然流失後不再招聘，以縮減人手。聶解釋當局不會完全補充退休而流失的職位空缺，但指因經濟下行，社會需要就業職位，而公務員工作亦頗為吸引，故會適量招聘。