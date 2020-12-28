李東海小學女教師校內墮斃死因研訊　死前曾控訴校長壓迫

天水圍東華三院李東海小學任教的女教師林麗棠，去年在校內高處墮斃，揭發死者生前疑承受巨大工作壓力，校長羅婉儀亦被指牽涉其中。死因庭今（28日）就事件展開研訊。林老師胞妹供稱事發前胞姊曾因澳門交流團事宜，被校長羅婉儀要求自動辭職。而案發當天，胞姊曾在家庭群組發訊息，指「唔想再見到校長個醜陋嘅臉孔」。有該校教師則聲稱，當林老師危站欄杆外時，校長疑曾要求職員不可報警。

墮樓女教師林麗棠終年48歲，入職天水圍東華三院李東海小學逾20年，任教中文科，亦是該校圖書館主任。去年3月6日早上7時許，林由校舍高處墮下，救護員接報趕至，發現她傷重死亡。

林麗棠胞妹林麗珠作供指，胞姊過往曾與學生爭執並需報警處理，雖然最終和解，但事後胞姊卻患上抑鬱，需要定期覆診及服藥。她指胞姊又曾提到，羅婉儀在2014年初到學校時，在職員會議上曾聲稱知道如何讓「唔鍾意嘅老師」自動辭職，胞姊因此感到緊張和害怕。

去年2月杪，胞姊因澳門交流團事宜，被校長羅婉儀批評「私下帶學生出境」，不但要求她寫報告，更要求她自動辭職，否則會解僱她。在相若時間，胞姊因喉嚨發炎請病假，期間她撰寫了多份報告，卻仍被指未能顯示承擔而不被接受。

事發前一日，胞姊回校處理其他事宜，卻因報告內容被校長困在校長室3小時，胞姊為此「喊得好犀利」。同日胞姊到東華三院總部報告事件，並由一位周主任接見。

林麗珠憶述當晚胞姊不太願意提起事件，「要少少夾硬拉佢出廳，佢（林老師）話預咗唔會有咩實質作用，大家做行政嘢都知」。

案發當日早上，林麗珠在準備離家時，在Whatsapp家庭群組，見到胞姊發訊息指「唔想再見到校長個醜陋嘅臉孔」。林麗珠隨即應道「唔好亂嚟」，並不停致電胞姊，但無法接通。其後她便接獲校務處來電，指胞姊在學校墮下。

在同校任教中文科的林美琴指，印象中校長羅婉儀曾在全體老師大會指，遇到事情不可以即時報警。而事實上，當日她見到林老師站在學校6樓欄杆外，有同事曾說：「校長唔准報警」，她走到教員室後，又有另一名姓郭教師指「校長唔畀報警」，有教師則到處尋找危機處理手冊，未幾林老師便墮下。林美琴指羅校長與教師關係較疏離，「講咗嘅嘢無人敢反對，都聽佢話，因為佢係校長」，形容「大家都比較驚佢，驚佢批評你」。

警員林浩江及曾原康（音譯）指，事發當日到場調查，沒有檢獲遺書。警員在學校6樓石壆位置見到一個遮架，相信林老師是將放在課室的遮架推到門外，踏上遮架越到牆外。調查後得知，去年初林老師籌備澳門科學探索一日遊，由於買保險等事宜被指不符合學校規定，遭校長羅婉儀責備，該澳門之旅之後要交由另一老師跟進。