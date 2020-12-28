男生示威中遭胡椒噴劑噴面　否認拒捕稱掙扎只為抹面

去年聖誕節有市民在多區商場發起「和你shop」活動，當中包括九龍灣德福廣場。一男學生被指當日在該處被警方制服時不斷掙扎，因而被控拒捕罪。被告不認罪，案件今（28日）在觀塘裁判法院開審。警員稱當日被警棍毆上肢及被噴胡椒噴劑後，仍然想掙脫警察的控制。惟辯方指被告只是想抹走面上的胡椒噴劑。

20歲被告謝志恒報稱學生，他被控一項抗拒正當執行職務的警務人員罪。控罪指他於去年12月25日在德福廣場一期一樓六福珠寶外，抗拒正當執行職務的警員19037周展卓。

警員周展卓供稱，案發當日奉命到德福廣場拘捕參與非法集結的市民，到達商場時，見到約有60名黑衣人聚集在星巴克咖啡店門外，有人叫喊口號，於是他跑向人群並大叫「警察，咪走」。

人群聞言四散，部份人沿扶手電梯跑到上層。他追上去，見到其他警員正在上層電梯口制服穿着黑衫黑褲的被告。他續指表示被告當時不斷掙扎，怕他會傷害同事，於是舉高警棍打被告的上肢，並與其他警員合力將他壓在地上鎖上手銬，而另一警員郭俊希則對被告施用胡椒噴劑。

周並稱，他之後將被告帶到牆邊搜身，但過程中對方仍有掙扎，他於是作出口頭警告，並在1-2秒後再向對方施放胡椒噴劑。惟辯方律師盤問時指，胡椒噴劑會令人皮膚疼痛、眼睛不適，被告的「掙扎」行為，其實只是想用手抹走面上的噴劑。但周表示不同意，認為被告當時的力度頗大，似是想掙脫警員。