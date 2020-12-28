再培訓局「特別愛增值」第三期計劃　名額倍增至2萬個

第三期「特別愛增值」計劃的申請人士須為去年6月1日或之後失業或待業、開工不足或被要求放無薪假。

僱員再培訓局受政府委託，將於明年1月1日推出第三期「特別愛增值」計劃，進一步加強支援受經濟不景影響的求職者及僱員提升技能。第三期計劃的學員名額較前兩期大增一倍至20,000個，課程選擇擴闊至約450項，當中近半數亦可網上授課，以增加學員在新冠肺炎疫情期間上課的彈性，同時可以透過郵遞或網上方式提交課程申請。

截至上月底，第一期及第二期「特別計劃」合共逾10萬人次提交申請。第二期計劃將於本月31日截止報名。再培訓局將下月緊推出第三期計劃，提供涵蓋28個行業約450項課程，包括281項「職業技能」課程、16項「創新科技」課程、26項「通用技能」課程，以及116項為青年人、新來港人士、少數族裔人士和殘疾及工傷康復人士提供的專設課程。

第三期計劃保留多項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800港元特別津貼、提供「企業包班」服務 等，亦引入短期彈性措施，將發放津貼 的出席率要求由八成下調至六成，便利學員在接受培訓期間同步求職。

有關安排亦適用於第三期計劃開班的恆常課程。為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為八成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書；而全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員須達至八成出席率才可獲提供就業跟進服務 。

此外，第三期計劃的課程輪候安排亦會作出調整，讓更多尚未參加過上述計劃的市民獲得培訓機會，並加快入讀課程的時間。第三期計劃的申請人須為去年6月1日或之後失業或待業、開工不足或被僱主要求放取無薪假期的人士，並須符合個別課程的入讀資格。

合資格人士可於下月1日至6月30日期間親自、以郵遞或網上方式提交課程申請，並於明年9月30日或之前入讀課程。正在輪候第二期「特別計劃」課程的申請人，其申請將自動延續至第三期，申請人毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其之前已

提交的課程選擇。