安老及傷殘院舍員工須「七天一檢」　工會批評擾民

政府於上月中旬透過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》規定安老及傷殘院舍的工作人員必須於指定時間通過檢測，否則便需要停工及被檢控，勞工及福利局局長羅致光指，第三輪計劃將規定院舍員工每7天進行一次病毒檢測。第二輪強制檢測限期今日(28日)最後一天，社區及院舍照顧員總工會早前向從業員進行問卷調查，結果顯示近40%的院舍員工需以私人時間檢測、80%受訪者擔心強制檢測增加感染風險、員工多斥相關措施太頻密及擾民，等同「懲罰」服務提供者、亦有90%受訪者表示擔心將來需要接受「強制疫苗」。

社區及院舍照顧員總工會早前向從業員進行問卷調查，收集對兩輪強制檢測及由第三輪起的「七天一檢」的意見，透過網上問卷、電話訪問及檢測中心現場訪問成功收集到441份的問卷，當中包括照顧員、保健員、社工、護士及管理層等。受訪者中有38%表示院舍有安排以工作時間進行檢測，12%的受訪者院舍可安排提早下班或延遲上班前往檢測，惟發現有40%受訪者表示沒有任何方式補償，工會批評強制檢測剝削員工的正常休息時間，如強制檢測持續，工會建議院舍需要安排員工以工作時間的進行。

針對首兩輪的強制檢測，受訪者反映即使能夠安排工作時間檢測，但同時也需要分擔外出檢測員工的工作量，而且往來檢測中心也造成舟車勞頓，變相影響院舍的照顧服務，受訪者亦有指，大部分員工都需要到政府的檢測中心排隊檢測，80%受訪者擔心到檢測中心排隊檢測反會增加感染風險。

面對第三輪可能需要「七天一檢」，工會表示院舍根本難以安排人手，對照顧服務造成影響，同時也擔心院舍員工到社區檢測中心排隊檢測增加感染風險，工會批評政府一直向不同業界開刀，但一直未有做好「封關清零」，形容「七天一檢」勞民傷財，但成效存疑。工會建議先暫緩有關的安排，要求政府沿用自願檢測的方式，派員到院舍採樣，以減低對員工及服務使用者的影響，同時應該避免用入侵式的檢測方法，以減低對員工的傷害及滋擾。

問卷調查亦有問及受訪者對可能需要「強制疫苗」的意見，90%的受訪者表示擔心將來需要強制接種疫苗，受訪者表示擔心不知身體對疫苗的副作用反應，亦擔心疫苗的質素，而且受訪者認為疫苗接種應該可以自由選擇，如果因為從事特定的行業便需要強制接種，實違反人權。工會表示反對政府以強制方式要求市民接種疫苗，市民應有自主權決定是否接種，而且需要清晰知道疫苗的來源地、成分及可能等副作用。