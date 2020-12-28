港大畢業生執教半年突被指不符資格　遭教育局追薪20萬

香港大學教育學院一名畢業生，原本已獲小學聘請，惟入職半年後遭教育局指其不符合小學常額教師要求，並向其追討任職期內全數薪金20萬港元，涉事教師深感困擾。

根據港大教育學院教育學士及社會科學學士5年制課程的資料，原本列明畢業生可成為小學常識、中學通識或人文學科教師，惟資料更新後，註明在2019/20學年起，該資格不適用於資助小學的編制教席。

去年修畢港大教育學院教育學士及社會科學學士5年制課程的教師，今年2月獲一間資助小學聘任為助理小學學位教師（APSM），而他正式聘用前，與該小學的校長分別向港大查詢，獲大學確認其學歷符合入職要求。

惟他在獲聘期間，突遭教育局質疑其資歷，要求提供證明，故他向港大索取證明，學院亦以書面證明他已完成課程的相關要求，有資格在本港中小學任教。惟其解釋不獲局方接納，並以資歷不符為由，要求該名教師退還約6個月的薪金，合共約20萬港元。

港大教育學院回應指，較早前已收到該名畢業生求助，與局方及有關學校溝通，並對此個案表示關注。該學院又指，已於教育局註冊該課程為中學教師培訓資歷，畢業生可向局方教師註冊小組申請成為檢定教員。

港大又指，該課程畢業生可申請於中學或小學任教，近年有畢業生現正分別於中學和小學任教。實際受聘情況視乎個別中小學的招聘程序及資金來源，並須符合教育局向相關中小學公布的最新政策。

教育局回覆時表示，課程包含的師資訓練，局方曾先後於去年3月及今年6月以書面方式向港大教育學院作出查詢，港大教育學院於覆函中確認該學位只包含中學教育程度的師資訓練。局方指，會就學歷證明文件上列明師資訓練事宜，與本地大學溝通。