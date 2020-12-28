研究指香港蠔每小時可淨化30公升海水　惟本港捕撈問題嚴重

健康的蠔礁可發揮天然濾水作用，香港大學研究發現，7平方米的香港蠔礁可過濾1個奧運標準游泳池的水量；而1隻「香港蠔」每小時可過濾達30公升水，冠絕所有蠔類品種。該研究已刊登於科學期刊《Restoration Ecology》。但有保育團體指公眾對蠔礁的生態價值意識薄弱，野生捕撈問題嚴重，正與政府合作，希望進一步保護生態系統。

香港大學理學院太古海洋科學研究所與大自然保護協會進行的研究發現，修復蠔礁的好處，是增加具商業及休閒價值的魚類及蟹類產量，而部分地區現時只能透過把人工育苗場養殖的蠔苗移植至野外，才能成功修復蠔礁。但研究結果顯示，本港蠔類自然補充率高，意味毋須依靠人工養殖蠔苗，蠔礁亦有機會得到修復。

港大生態學及生物多樣性研究部副教授Bayden D Russell指，蠔類的自然補充率很高，反映毋須依靠人工養殖亦有可能修復蠔礁。研究團隊相信，珠江三角洲的傳統蠔類養殖活動保留了海水中的本地蠔種，故儘管天然蠔礁流失，這些蠔民的蠔排養殖場仍有機會成為蠔苗的來源，促成生物自然補充的情況。

研究亦對本港10個殘餘小型貝類棲息地進行評估，發現受持續捕撈影響下，已很難在野外找到超過1歲的大型蠔隻。大自然保護協會香港環境保育經理湯詠霖表示，協會對發現可以生物學方式修復蠔礁，惟人為因素仍是大規模恢復這類棲息地的最大挑戰。

湯續指，本港貝類棲息地的保護仍嚴重不足，公眾對蠔礁的生態價值意識薄弱；野生捕撈亦是問題，只要蠔或青口大得可供食用便會被捕撈。協會正與政府合作，進一步保護這些生態系統，提高公眾認知，並希望把它們納入下一個「香港生物多樣性策略及行動計劃」。