議員疑黎智英保釋後間接勾結外國勢力　不點名斥林卓廷做代言人　

被控欺詐罪及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英日前獲准保釋，引起外界嘩然。雖然黎智英在保釋期間被限制不可於社交平台發表評論，惟有民主派人士與黎見面後在網上為其反駁批評，有立法會議員不點名批評民主黨前議員林卓廷充當黎智英的代言人，質疑黎是透過第三者間接干犯勾結國家勢力及危險國家安全的行為，又批評法官准許黎保釋時未有考慮有關風險，促法庭提升黎的保釋門檻。

本身是律師的議員周浩鼎指出，雖然法庭給予的保釋條件看似苛刻，惟黎智英作為傳媒機構的老闆，在國際上的人脈廣闊，認為其不用親自發放信息，亦可以達到勾結國家勢力及危險國家安全的行為。他指《港區國安法》條文清楚列明，法官要有充分理由相信疑犯不再干犯危害國家安全行為才可批准保釋，質疑法官低估了黎在保釋後，依然可暗中或間接勾結外國勢力。

另一議員陳克勤認為法官讓黎智英保釋是漠視黎可能干犯同樣罪行及潛逃的風險。他指近期有不少政治人物在保釋後，潛逃到外地避免刑責，形容情況不理想。他認為法官在考慮是否批准政治人物保釋時，必須考慮之前相類案件及其潛逃風險有多高。

陳又批評黎智英保釋後在家中舉辦不同聚會，不少政治人物亦參與其中，當中討論的話題是甚麼，及是否與案情有關亦無人知道。他又不點名批評身兼民主黨副主席的林卓廷在網上公開為黎作解說工作，認為這反映黎不用直接表達政治信息或圖謀，亦可透過第三者達到目的，批評保釋存有漏洞，認為法庭需要提升保釋門檻。