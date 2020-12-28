聯合醫院爆疫　減非緊急及預約服務　暫停收新確診者

基督教聯合醫院出現十多宗新冠肺炎確診個案，成為首間須進行強制檢測的公院。醫院管理局今早(28日)召開會議後，醫管局行政總裁高拔陞表示，聯合醫院出現感染群組，局方對事件重視，他指一方面有職員受感染，同時亦有數十名員工被列為密切接觸者要檢疫，局方會提供適當的支援，而由於有不少職員需要接受治療及隔離，聯合醫院服務將進行調節，包括為受影響病房會進行清潔及關閉，醫院將減少非緊急服務及預約服務，並暫停接收分流到醫院的確診患者。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，局方希望加強病毒測試，以減低假陰性的出現，他指出，有病徵的患者在檢測後未染疫，會在兩日內再次進行病毒檢測，並採集下呼吸道樣本，以增加準確度，亦會採納專家建議，減少不必要的病床及病格調動。

至於探訪服務方面，賴稱，探訪者進入醫院前須進行檢測，並有結果證實未確診後，才准探訪，若緊急的話都可探訪後檢測。此外，有些口部護理屬高風險的工作，職員除了戴口罩外，亦會佩戴護目罩，並會加快病人的專用儀器使用時間，如血壓計，減少共用的情況，亦會加快採購程序，預計明年上半年完成。

另外，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，局方正探討為所有前線員工提供定期檢測，但承認6萬多名員工每兩星期做一次檢測，需時探討細節，至於何時落實則未有時間表。她又指，病人現時入院會有篩查，強調即使第一次檢測無確診，但若有臨床需要仍會再做檢測，而有病徵的人則每兩日做一次檢測。