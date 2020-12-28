64%人憂公開發表意見遭「私了」　政黨批法官處理反修例案件判刑過輕

自《港區國安法》實施後，今年的暴力及示威活動明顯減少。有政黨今日（28日）公布有關今年社會治安民意調查，有逾58%人表示今年整體社會治安不好，近65%人認為今年的犯罪情況嚴重，更有近64%人擔心在公眾場合表達意見時受到暴力對待。本身是律師的議員周浩鼎認為，市民對治安存有憂慮其中一個原因，與司法機構處理反修例示威案件時判刑過輕及欠缺阻嚇力有關，促司法機構參考外國成立量刑委員會，以鞏固社會對本地司法信心。

民建聯於11月27日至12月8日以電話隨機抽樣形式，訪問了1045名18歲或以上人士。結果顯示，近38%人在外出時擔心遇到危害生命或財產安全的事件，但有約64%人擔心在公眾場合表達意見時受到暴力對待。另外，約71%人認為《港區國安法》實施後，有助減少本港暴力事件，近72%人認同需要加強《港區國安法》教育，提高市民的國家安全及守法意識。

周浩鼎認為，市民對治安存有憂慮與司法機構處理反修例示威案件有關。他指，過去見到「黑暴」案件判刑過輕，亦有裁判官在判詞中讚揚犯案人士，而一些案件中的疑犯保釋條件過於寬鬆導致有人棄保潛逃。

周表示，司法機構應進行改革，包括參考西方國家成立量刑委員會，以維護司法機構公信力，就法官行為亦應參考外國設獨立處理法官投訴的機制，強調投訴法官行為與判案無關，不會影響司法獨立，促司法機構聽取意見。他又舉例指早前中文大學畢業禮，有人公然展示「港獨」標語及舉行非法遊行，明顯有違《港區國安法》，促政府加強學生、年輕人及市民對國家安全的認識。

該黨議員陳克勤就分析指，市民認為今年犯罪情況及治安變差與警方能否有效執法有關。他引用保安局數字指，今年首8個月的罪案數目較去年同期上升近25%至逾4萬多宗，當中與劫案有關的罪案大增，但整體破案率卻比去年同期下跌7個百分點、為32.8%，令人憂慮本港社會治安情況。他認為，這與警方耗用大量人手處理反修例示威相關罪行及維持社會秩序，而減少人手處理其他工作有關。

曾任輔警總督察的大埔前區議員胡健民建議，警方應委任特務警察協助處理其他日常警務工作，包括巡邏劫案黑點及鄉郊爆竊嚴重的地區，並在輔警人手充足下安排他們協助駐守警署等。他亦呼籲警隊盡快落實「一警一攝錄機」，以減少執法時發生「羅生門」事件。