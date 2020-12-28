46%公司9月份平均工資下跌　運輸、住宿及膳食服務等行業最受衝擊

政府統計處今日（28日）公布今年9月份工資及薪金總額統計數字，顯示該月的平均工資率較去年同期上升1%，約51%公司的平均工資率較去年同期上升，但有46%公司的平均工資率較去年同期下跌，其餘3%公司的平均工資率與去年同期相若，當中運輸倉庫、郵政及速遞服務、住宿及膳食服務活動的實質平均薪金指數按年下跌。

統計處表示，扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，今年9月的實質平均工資率較去年同期上升7.3%。薪金總額統計方面，在今年第三季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升2%，而當扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，實質平均薪金僅上升3.6%。

不過，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業和住宿及膳食服務活動業等，平均薪金指數錄得按年跌幅介乎0.3%至5.4%不等。

實質工資指數方面，各行業在今年9月的統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由4.5%至9%不等。惟運輸、倉庫、郵政及速遞服務、住宿及膳食服務活動等行業，其實質平均薪金指數按年下跌。

政府發言人指出，，整體工資在今年9月以名義計算繼續按年上升，但在困難的勞工市場情況下，上升速度進一步減慢至近11年以來最低，扣除通脹後，整體工資按年實質明顯上升，這是由於反映了政府一次性紓困措施影響的整體甲類消費物價指數在當月急跌。

發言人續指，包括非固定性花紅及其他非經常性發放款項的就業人士平均薪金，於今年第三季以名義計算的按年增長，同樣減慢至10年以來最低，其中運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、住宿及膳食服務活動業，以及製造業的就業人士平均薪金跌幅擴大，而零售業的平均薪金由上升轉為輕微下跌，多個其他主要行業的薪金增幅減慢。