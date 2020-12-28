彩雲(二)邨豐澤樓污水含新冠病毒　專家憂經渠管空氣傳播

何鉅業指病毒有機會經過渠管的空氣和氣溶膠傳播。（朱先儒攝）

位於牛池灣附近的彩雲(二)邨豐澤樓，有污水樣本驗出含新冠病毒，政府將強制豐澤樓居民接受新冠病毒檢測。東網記者今（28日）到場視察，發現有逾百市民排隊進行檢測，有市民擔心大廈現播疫危機。另有專家透露，大型屋苑的地下排污管通過政府公用排污管而連接，若地下渠管現淤塞，有機會引致回流，令病毒經渠管的空氣傳播。另有居民指，該屋邨人口眾多，非常擔心現播疫危機。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業今到豐澤樓視察，指大型屋苑或相鄰大廈的地下排污管通過政府公用排污管而連接，因此未知由共用排污管傳染的可能性。他稱，若地下渠管嚴重淤塞，有機會引致回流，令病毒經過渠管的空氣和氣溶膠傳播。

他續指，豐澤樓的渠管設計屬標準型設計，是雙塔式的井型設計，2個相鄰的單位共用同一組垂直排污管和通風管，喉管以左右交叉形式，穿過兩個單位。他認爲，若單位內不時出現異味，反映渠管有滲漏的風險，建議市民應保盡快聘請合資格人士檢查渠管，及保持U型隔氣管有足夠水量。他指，從屋邨設計反映，認爲污水驗出病毒樣本很大機會來自破損的喉管。

另外，强制檢測於今午開始進行，超過過百市民輪候檢測，惟居民列隊等候檢測時，排隊距離不足一點五米豐澤樓，防疫意識仍有待加强。豐澤樓中層住户譚先生稱，彩雲(二)邨屬舊式屋邨，人口眾多，以豐澤樓為例，亦有至少1000居民居住，故非常擔心疫情發展。