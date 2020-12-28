團體到終院抗議　斥法官把關不力放生暴徒　法院淪無掩雞籠

近年多宗涉及佔中或反修例暴動案件被指裁決不公，有參與者獲輕判，或被法院批准保釋後棄保潛逃，有團體下午(28日)到終審法院外抗議並遞交請願信，批評法官不負責任及把關不力，要求首席大法官撥亂反正，還公眾對司法的信心。

「監察司法大聯盟」 兩名成員下午到達終審法院，高叫「暴徒棄保潛逃，法院無掩雞籠」 等口號。發言人陳女士指，法治本是香港人長久的核心價值，可惜自2014年違法佔領行動(佔中)出現多次判刑過輕的情況，亦有獲保釋人士棄保潛逃逍遙法外，法治不彰，令違法事件愈演愈烈，導致反修例暴動中出現放火掟磚，甚至有暴徒使用汽油彈等致命武器，期間造成多名無辜市民及執法人員受傷，認為一切都是因輕判罪犯放生暴徒所致，認為法官責無旁貸。

陳續指，法院之前已給港獨及泛民主派人士例如黃台仰、許智峯等人棄保潛逃的機會，如今佔中「金主」黎智英更涉嫌干犯國安法卻仍獲批准保釋，是否想再給予潛逃機會？陳表示，面對公眾對司法機構的質疑及司法淪陷，首席大法官是有不可推卸的責任，希望他撥亂反正，提出司法改革建議，盡早修補漏洞。