環保園造紙廠爛尾變紙漿廠　政府硬撐因紙漿成本低有市場

屯門環保園近2公頃用地興建廢紙回收再造廠，原訂2023年投產，但最終傳出中標公司因成本過高而退標，政府一直未有回應，只是另起爐灶，提出在下年上半年進行招標，招標以設立紙漿生產設施。議員易志明今(28日)在立法會環境事務委員會問到有關紙漿廠一事，環保署代表回應指，由於紙漿成本較做紙低，所需的水與電少，較適合香港，與早前退標傳言原因不脛而走。

議員易志明表示，不明局方為何要設立紙漿廠而非造紙廠。環境局局長黃錦星指，因外圍因素下全球做紙有新思維，在北美、東南亞亦有設立紙漿廠，可以出口，行銷全球，而且在當地所需的水、電、土地較低，在香港寸金尺土便較適合，預計紙漿生產設施於2024 年或之前開始運作。環境保護署副署長伍江美妮補充指，因應現時外地對廢紙進出口管制收緊，各地找新的回收模式，紙漿較生產做紙成本較低，一張A4紙含10％水分，紙漿則含50至60％水，在國際上再生原材料需求大，可幫助業界有持續發展，又指紙漿似乎「有需求、有市場、價錢好」。易志明指為何香港要出口紙漿，然後要外購紙章。

有指，當時中標造紙廠公司要兼顧水源、排污和電力需求，但廠房面積有限，難以滿足署方要求每年6萬公噸的廢紙量。