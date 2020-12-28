藉玩VR非禮4女教友　YouTuber認罪還押候判

YouTuber甄偉業被指在2018至2019年期間，4度以拍片為名，邀請4名在教會認識的女子前往其位於元朗的影樓，並趁她們帶上虛擬實境（VR）眼鏡玩遊戲時，拉扯她們的上衣及用手機拍她們裙底。甄偉業因而被控4項非禮罪，並於今（28日）在屯門法院承認全部控罪。他承認出於性衝動犯案，指事後已刪除有關影像。法庭下令將他還押至明年1月15日判刑，以索取被告心理及背景報告。

35歲被告甄偉業，其影樓位於青山公路2號保安樓。4女事主分別以A、B、C及D作代號，她們與被告年紀相若，俱在教會跟他認識。

案情指，2019年3月20日，被告邀請B到影樓拍攝YouTube 片，期間要求對方戴眼鏡玩虛擬實境遊戲。過程中B卻從眼鏡隙縫中，看見被告開着燈將手機放在她的裙底，手機幾乎貼着她的大腿。B隨即摘下眼鏡並質問被告。

B事後向教會求助。教會職員隨後與被告會面，被告此時將連串非禮事件和盤托出，會面內容在被告同意下被錄音。至去年3月29日被告被捕，他承認是出於性衝動，才用手機及攝錄機拍攝事主的不雅影片及照片，他曾用該些影像自慰，事後已刪除全部影像。

其餘3名事主隨後被尋獲，她們均是在同一地點，戴眼鏡玩虛擬實境遊戲時遭非禮。其中事主A是在2018年11月25日，遭被告用力拉扯上衣，期間被告趨前，並用手機靠近其胸部。A為此感到不舒服。事主C則是在2018年9月30日，遭被告猛力左右拉扯上衣近胸部位置。

至於事主D，則是在2018年12月16日，透過虛擬實境眼鏡邊緣位置，看見被告將手機伸入她的裙底，並愈伸愈上，幾乎觸及她的大腿甚至腰間。