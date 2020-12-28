周梓樂跑上停車場至墮樓僅8秒　化驗師稱可排除遇襲可能

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（28日）繼續，政府化驗師分析尚德邨停車場的閉路電視，推測由梓樂走上停車場3樓直至他墮樓之間僅得8秒，惟沒有閉路電視能夠拍攝到當中的過程。他推測該「空白的8秒」不足以讓人向梓樂施襲後，再將他舉高拋下樓，故可排除他是遭人襲擊的可能。相反，若梓樂維持行上3樓時的步速，估計他有可能是「自己行埋去果度」。

政府化驗所高級化驗師鄭郁棋供稱，他到停車場勘查時，模擬梓樂分別站在2樓和3樓石壆前5米的視野，發現兩者景象相似，同樣只能看見石壆後方的一部分鐵欄杆及街景。

當走到距離石壆不足1米時，才能發現3樓的鐵欄杆只是安裝在一道混凝土橫樑上，鐵欄杆與石壆之間是中空的，並非如2樓般有一條行人路。鄭形容3樓的鐵欄杆如同裝飾物，因為不可能有行人會走到橫樑上。

鄭又分析停車場及富康花園的閉路電視紀錄，指當晚凌晨0時25分，梓樂經富康花園的接駁天橋進入停車場。及後梓樂一直在2樓高層徘徊，又曾跨過石壆到行人道，直至凌晨0時59分經天橋跑回富康花園，並於2分鐘後折返走上停車場3樓。惟沒有閉路電視能拍攝後續事件，只得2樓一處閉路電視拍攝到凌晨1時1分47秒時，行人路上方出現一道閃光。

鄭認為該道閃光是梓樂墮樓時所造成，並解釋因物件的墮下速度很快，加上深色衣物與深夜背景相若，使該物件難以被拍攝，但因石壆的外牆裝有光管，當物件快速經過光源時，便會產生一瞬間閃光現象。