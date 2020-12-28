已接種新冠疫苗者仍須接受入境限制 有試劑可驗變種病毒

新冠肺炎疫情全球擴散，有部分國家已先行展開新冠疫苗注射，至於澳門至今已連續185日沒有新增病例，山頂醫院醫務主任羅奕龍今日(28日)表示，注射新冠疫苗後雖然可避免重症或死亡風險，但不代表不會發病或沒有傳播風險，因此來自高風險地區人士即使已接種新冠疫苖，仍需要接受入境限制。

他指出，雖然疫苗未能完全預防疾病傳播，但有足夠人群接種疫苗，就可達到群體免疫功能，當疫苗普及，全球疫情應該得到控制。他又稱，澳門政府及第三方檢測機構的試劑，均可檢測在英國變種的新冠病毒。

衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好則指，當局已建立針對醫療行為引起事件的賠償機制，亦有監控接種疫苗後出現異常的恆常機制，而當局現時正針對新冠疫苗方面作研究，考慮現有機制是否足夠或需否其他考慮。

對於有隔離人士反映隔離酒店較難呼吸新鮮空氣而感到不適，梁表示明白隔離期漫長，酒店環境亦有一定限制，包括不能開窗等，她建議相關人士如感不適，可向酒店提出要求，到醫院作詳細評估；而社工局及其他心理輔助熱線，亦會提供心理方面的協助。她稱，若隔離人士認為隔離期太長或有任何原因，想返回原居地，澳門政府會盡量配合和安排。

另外，澳門健康碼系統早前出現故障，新增的補充登記地址功能需要暫停使用，羅奕龍指，相關功能將延至元旦(1月1日)後再次推出，並維持14日的適應期。