HKTVmall外判工確診　青衣物流中心暫停出貨　堆填區1員工亦中招

網購平台HKTVmall有物流外判工確診新冠肺炎，HKTVmall今日（28日）公布，接獲外判公司通知，一名於青衣物流中心工作的外判工確診。該名外判工負責處理補貨，將貨品拆箱上架，無需與其他部門同事或客戶接觸，工作期間一直佩戴口罩及手套，最後工作日期為本月26日。

HKTVmall表示，該外判工的工作範圍於今明兩天暫停運作，為貨倉及貨品進行全面及深層消毒，所有全職及外判工均需接受檢測。HKTVmall亦已停止青衣物流中心的出貨，而正在派送及準備派送的客戶訂單，亦被截回停止派送，門市自取的訂單則會由同事進行消毒。但商戶的貨品、急凍食品及新鮮食品等，由於經由屯門、葵涌及長沙灣物流中心處理，將不受影響。明天本來由青衣物流中心處理的客戶訂單，亦會轉由將軍澳物流中心處理。

HKTVmall指該名外判員工的工作性質無需與其他同事接觸，亦無與其他同事共膳，當局並沒有界定其他員工為密切接觸者。但其他同事需出示無染疫證明方可復工。

環境保護署亦指，新界東南堆填區的一名承辦商職員於昨(27日)確診，該名員工負責監督磅房運作，相信與其家人早前受感染有關。承辦商已立即安排其他磅房職員接受病毒檢測，結果全屬陰性，同時，堆填區承辦商已安排全體人員於本月30日進行病毒檢測，以加強監察。