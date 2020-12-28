竹篙灣檢疫女子滾水淥腳遲送院　另廁所倒灌湧屎尿恐播毒

竹篙灣檢疫中心近日發生隔離人士被灼傷遲送院及廁所倒灌湧屎尿事件。大埔區議員何偉霖在社平台指，大埔富亨邨一名31歲女街坊本月19日開始入住竹篙灣檢疫中心接受隔離，上周一(21日)晚上約8時，她在房間使用電水煲期間，不慎遭滾水燙傷腳部，雙腳猶如被灼熟般一片紅腫及起水泡，遍及大腿、小腿及腳背。她當下痛極呼叫，勉強取起手機以通訊軟件Whatsapp向隔離營醫療中心求救，惟僅獲告知已交醫療部處理。

消息指，女事主之後忍痛多次致電醫療中心求救，惟職員一直詢問其情況及受傷範圍，以及要求她拍攝受傷部位，並未即時派員處理，她雖然多次哀求援助，但據悉有人卻不耐煩表示「唔好再催」，繼續「歎慢板」怠慢處理。女事主一直承受創痛，神志模糊幾乎暈倒，最終孤身一人苦捱3小時，始有人到達觀察她的情況，她之後由救護車送往大嶼山醫院治理，翌日(22日)再轉送瑪嘉烈醫院。據了解，醫生檢查她的傷勢後，判斷她達到二級灼傷程度，傷勢嚴重。

衞生署發言人回應指，檢疫中心的日常運作由民安隊管理，就民安隊當天接報該檢疫人士燙傷，已報告駐場醫療人員跟進，有關人員其後亦已安排該檢疫人士送院治理。署方會不時檢視個別檢疫中心的收納情況，並對醫療站的醫護人手作出調整。消防處發言人表示，當晚10時22分接報，並派出救護車將傷者送院。

此外，在今午(28日)約3時，竹篙灣檢疫中心第4期檢疫營舍據悉有廁所淤塞，影響整棟大樓，污水倒灌湧出排泄物，臭味熏遍整個單位，嘔心情況嚇煞隔離人士，紛向職員求助。惟職員一籌莫展，反要求家屬繼續留在同一單位「臭味伴晚飯」，令不少人無奈氣結。檢疫中心其後才發出通知，安排在晚上7時後將隔離人士轉移至其他單位。由於事件涉及廁所喉管問題，有隔離人士擔心排泄物傳播病毒，或會因此無辜染疫。

有專科醫生表示，處理燒傷或燙傷患者時，最重要的就是要與源頭分隔開，然後就是降溫，一般處理方法是用室溫清水沖洗傷口來幫助降溫，並應該沖到傷口不覺痛楚為止。如果傷口出現水泡或沖洗很長時間仍覺痛楚，就應該立刻找醫生診治。他還提醒，切勿以為用冰水或冰粒可以有效降溫就用來「冰鎮」傷口，因為燒傷患處沒有足夠的皮膚保護，過於低溫反而會產生不良刺激，對患處有害無益。

衞生署資料顯示，截至今日(28日)上午9時，竹篙灣檢疫中心總容量為3,500個單位，已使用的單位量為696個，共有863人接受強制檢疫。竹篙灣檢疫中心早前亦曾被指忽略檢疫人士需要，禦寒物資及日用品不足。有區議員稱有長者因寒冷須送院治理，直斥竹篙灣檢疫中心環境差劣，位置偏僻，期望政府加強對檢疫場所的支援。衞生署承認近日疫情非常嚴峻，新入住人士眾多，就未必能夠及時回應檢疫人士的要求致歉。