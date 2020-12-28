政Whats噏：過於倚賴外判　林超英批政府未甦醒

政府不時都會將部分工作外判，之不過成效係點就見仁見智喇。天文台前台長林超英日前以天文台嘅應用程式做例子，炮轟政府長時間倚賴顧問公司，漸漸連控制能力都冇埋，又提到港鐵沙中線工程爆出嚴重事故後冇人負責，但政府仲未甦醒，繼續倚賴顧問公司。其實爆出工程醜聞後，已經有唔少人要求運輸及房屋局局長陳帆下台，依家連林超英都咁講，陳帆係咪應該要檢討下呢！

其實政府搵外判真係好常見，唔單止基建工程，部分政府部門會將公關、設立應用程式等工作外判。林超英就話，由天文台開發嘅「我的天文台」流動應用程式並冇搵顧問公司，而係由天文台嘅員工動手解決。佢仲提到，話過往天文台員工會靠自己嘅科技知識去解決困難，例如喺80年代自製太陽能自動天氣站，仲定時以無線電方式將資料傳返香港、2000年代研究用激光探測機場範圍嘅風切變同納入航空警報服務、研製即時天氣預報系統等等。

有部門會自己落手落腳做，但亦有部門就搵外判仲搞出大頭佛添！就好似運房局咁，將港鐵沙中線工程外判出去，搞到醜聞百出，好似紅磡站出現月台鋼筋造假、擅改圖則、透工同埋監工紀錄造假等等，唔止沙中線，就連中環灣仔繞道、深圳灣大橋等工程，都曾經出現滲水、斷鋼纜等問題。

林超英就認為，政府長時間倚賴並非扎根香港嘅顧問公司，會因為冇着手搞實務而培養唔到科技力量，逐步流失專業同埋科技能力，最終連控制同監督顧問公司嘅能力都冇埋，搞到啲顧問公司坐大，目中無人。佢仲話，沙中線工程醜聞爆出後冇人負責，市民就無端端要承擔巨額嘅金錢損失，形容係非常不幸，但政府似乎仲未甦醒，繼續用大筆公帑去供養啲顧問公司。

依家科技日新月異，林超英都認為香港有充分力量去解決問題，唔應該再求教於所謂嘅「顧問公司」，仲希望可以了結目盲目倚靠「顧問公司」嘅時代。不過學佢話齋，政府到依家都未瞓醒，睇嚟林超英依個願望都要落空喇！