本港與廣東省簽新東江水供水協議　水價較現時便宜

香港與廣東省今日(28日)簽署2021至23年東江水供水新協議，除訂明每年供水量上限，亦把以往「統包總額」的方式改為「統包扣減」，按實際東江水取水量而扣減水價，實際水價會較現行便宜。協議由發展局局長黃偉綸與廣東省水利廳廳長王立新簽署，有關儀式以視像形式舉行。

新協議繼續沿用統包方式，訂明每年供水量上限，保證本港有穩定、具彈性和切合實際需要的東江水供應，確保即使遭受百年一遇的旱情下，供水仍不受影響。在新加入的扣減水價機制下，每年實際水價的計算會因應實際取水量與供水量上限的差額，乘以單位價格結算扣減款額，再從每年基本水價中扣減，實際水價會較便宜，也回應了市民就東江水供水按量收費的訴求。

根據新協議，「統包扣減」方式至少可應用至2029年。按2021年價格計算，估計在這9年期內的最高節省金額可達3.24億港元。而新協議內的水價調整增幅為每年1.33%，反映粵港兩地相關消費物價指數和人民幣兌港元匯率的變動。

鑑於新冠肺炎對香港經濟環境帶來的挑戰，粵方同意將2021年的實際水價凍結在2020年水平，以紓緩香港的財政負擔。在上述增幅下，2021至23年的每年水價分別不多於48.21億、49.50億和50.16億港元。