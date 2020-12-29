觀塘塞車困巴士　九巴促運輸署加專線未獲回應

觀塘區塞車問題已成打工仔自嘲話題，在該區坐巴士簡直插翼難飛，曾有巴士因塞車而令車程由5分鐘增至95分鐘。九巴指不少巴士塞車情況均與車輛違泊及堵塞行車線有關，不僅令車長休息時間減少、乘客行程受阻及影響後續班次，更會導致乘客及車長發生爭執，惟九巴稱約10年前曾向運輸署反映希望增加巴士專線，惟署方至今未有正面回應。

九巴區域經理-車務（市區）黃裕廷表示，除東九龍外，彌敦道、旺角洗衣街、沙田正街及屯門良景等情況亦相當嚴重，常見違規情況包括長時間停車、有貨車在巴士站上落貨，近期亦有不少外賣電單車手停靠在巴士站附近等候，致巴士進出嚴重受阻，繁忙時間有多達200條巴士線受影響。他又指，因遇到巴士站被其他車佔據情況，車長需衡量安全問題，或要未能在原巴士站位置落客，又或要等到前方車輛駛走才落客，故有機會與乘客產生口角。

黃續稱，觀塘開源道情況最為嚴重，該路雖然3線單向行車，惟經常有貨車上落貨，更會出現非正式的士站排隊等客，致經常只剩1條行車線，更試過7天內有7宗涉及巴士的意外均在開源道發生。他指出，曾有一架74X線巴士由觀塘市中心、裕民坊附近正要駛往觀塘碼頭總站，但因開源道塞車原故，距離雖不足1公里，最終花95分鐘才駛達目的地。

黃又說，若因遇到塞車問題，巴士無法如時返回總站再出車，九巴在車務調動上會視乎情況作出改變，嚴重延誤則會在前幾站截龍。他指就觀塘情況，現時已作出預防措施，如開往元朗、天水圍、大埔及上水的路線，會每天安排1至2班「吉車」，在牛頭角站開車，以避開觀塘塞車區。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪建議增設繁忙時間巴士及公共交通專用路段、遷移巴士站，並調節貨車上落貨時間等，惟設專線一項建議已向運輸署提出約10年，至今仍未能落實。他指市建局正在觀塘推展項目，當中會興建一個交通交匯處，並規定所有小巴、巴士只能行該處，勢令目前開源道更加擠塞，建議當局可再仔細考慮。

另外，九巴近日已設置新專線予乘客反映違泊致巴士受阻的問題，陸續在約100個「黑點」巴士站加貼告示，提醒乘客遇到相關情況可致電匯報，並已在其手機應用程式App1933加設功能，即時提醒乘客最新路面情況。