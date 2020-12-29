何志平專欄：緊張的幾天

周末，在美國南部的老朋友「邁斯達」教授又來訊問平安，聊及美國政壇上最新發展的課題。

老教授送來節日的問好和祝福，便開始滔滔不絕的說及聖誕節日前，美國媒體上為特朗普而作的年終總結：「11月3日選舉日過了7個多星期了，報道說特朗普有超過一半的日子沒有公開露面，對擔任總統的日常工作幾乎沒有興趣。有20天沒有在總統的日程上列出任何公開事項，更沒有進行任何情報的匯報。他只舉行了13次向媒體開放的公開活動，一次視頻採訪，接受記者提問僅有兩次。相比之下，他在高爾夫球場上呆9天！在過去的7個星期中，特朗普把所有精力都放在他那落敗的選情和翻盤的方法。他把時間心思都放在這件事上。一是不斷的打電話給共和黨議員評估他們對他的忠誠和支持，並說服他們在關鍵時刻幫助他推翻選舉結果。二是忙於想盡辦法報復那些他認為已拋棄了他和背叛了他的人，包括亞利桑那州和喬治亞州的共和黨州長，福克斯新聞的主持人和高管，某些國會議員，和他的內閣主要成員，當然這也包括立即離任的司法部長巴爾！對了，還有，他也刻不容緩的特赦他的老朋友和好幫手！在聖誕節前夕給他們送上大禮物：他簽署了對26人的特別赦免令！大都是我們熟悉的十惡不赦的人物，都是台前幕後當特朗普的黑白手套的好幫手，大部分都是已經在法庭上公開承認罪項的！還有，他也在假期前否決了超過7,000億美元的國防授權法案，拖延簽署9,000億美元的新冠紓困法案，然後特朗普便和夫人住佛羅里達打高爾夫球度假去！」

我禁不住問道：「有報道說特朗普身邊有不少顧問游說他要接受選舉結果的現實，但亦有人不斷的慫恿誤導他可以逆轉選舉的前景，而他亦似乎愈來愈堅定的否認拜登的勝利。」

「是的！一直到今天特朗普還是沒有承認落敗，換句話說，他仍然在競選狀態中！」邁斯達展開的說。「那就是他要保持他的『候選人』資格，直到2021年1月20日新總統上任為止。也就是說如果他的對手，候任總統拜登在2021年1月6日國會兩院確認總統和副總統人選之前有甚麼不測，或三長兩短，不能履行候任總統的任務時，便由國會兩院實行臨時選舉法，在國會內每州一票的再選出新候任總統來，特朗普仍有機會翻身上位，他現在就是保留着這權利！根據美國憲法1933年推出的第二十修正案的第三部分：假設1月6日國會如無意外的確認了拜登為候任總統，賀錦麗為候任副總統，而拜登在1月20日中午宣誓上任之前有甚麼『不測』或『不適』，候任副總統賀錦麗便在1月20日成為代理總統，直至國會選定總統為止。但如果候任總統在1月20日中午上任前逝世，則候任副總統便成為候任總統！」

「嘩！這真的是變化莫測呀！難怪我們看不到候任總統一家現身，在聖誕夜上教堂，聖誕日給小孩子派禮物，或探訪貧民露宿者，甚至從聖誕前開始整個候任團隊都保持極低調的姿態，不在任何的公眾場合露面，都是只以書面或視頻發表意見而已！」我感嘆的回應。

老朋友語帶嘲諷的說：「這兩個星期是最弔詭和緊張的！真的是一日如三秋，一步一驚心，可以是風雲突變，面目全非的大變動。這總統的心態手段和意識本性就是跟一個幫會的大頭子一樣的，只要能達到他的目的，任何手段都會用上，甚麼事都幹得出來的！美國政壇上大位之戰，不但是狗咬狗的個人利益權力之爭，更是人吃人的幫派般的亡命舔血鬥爭，你死我活的拚命廝殺！」