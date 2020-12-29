探射燈：動保法落後　照顧責任未涵蓋

香港的動物保護法例未有涵蓋動物的身、心靈、社交需要等的照顧責任。

本港的《防止殘酷對待動物條例》生效逾80載，曾3度修訂刑罰，惟法例謹懲罰殘酷對待動物的行為，未涵蓋動物的身、心靈、社交需要等的照顧責任。至漁護署去年就提升香港動物福利展開諮詢，但關注團體認為修例框架狹窄，促改立新例保障動物福利。

香港大學2010年曾發表有關本港動物權益法例的檢討報告，指現行法例只着重保護動物免受虐待，未有涵蓋動物的心理健康，亦無規管屠房、表演、實驗和食用的動物等。報告指美國、台灣、澳洲、歐洲和新西蘭等地已實施相關法例多年，倡香港應該倣效。

漁護署去年展開諮詢，內容包括增加對殘酷對待動物罪行的最高罰則；將「把動物放到不合宜的環境而使其受傷」納入殘酷對待行為；引入「謹慎責任」，要求負責人須確保其動物有適當的膳食、生活環境和滿足其社交需要，免受疾病和傷害等。

香港非牟利獸醫診所主席麥志豪指，有關諮詢主要根據《防止殘酷對待動物條例》作出修訂，其框架相當狹窄。多個動保團體一直提倡整合現行多條保護動物的規例，訂立一條全新的《動物福利法》，從動物角度出發制訂保護動物福利和權益的法律條文。