探射燈：律政司拒嚴懲　處處動物哀鳴

自從律政司9月宣布「放生」深井高處擲下動物案的疑兇後，引發「破窗效應」，虐待動物案件接二連三，近3個月來已發生至少30宗個案。受虐的動物種類繁多，手法亦愈見兇殘，有斑鳩被打火機燒、野豬被斬首和剖腹、唐狗被膠袋包裹拋落海，又有貓兒遭劏開腹部倒斃等。議員炮轟律政司為「罪魁禍首」，讓施虐者逍遙法外，為公眾帶出非常錯誤訊息。各界更搖頭嘆息，即使文明如香港社會，處處響起動物哀鳴，難道不怕有報應嗎？

「依家嘅香港真係不知所謂」、「唔嚴懲（動物施虐者）就多咗咁多變態兇徒」、「一定有報應！」12月發生多宗針對雀鳥的虐待慘案，其中觀塘街頭月中發現有白鴿遭斬去頭部、雙腳和尾部，胸膛疑似被扯開兩截，露出骨頭及內臟，引起不少網民痛斥冷血狂徒。早前將軍澳10日內發生兩宗虐待白鴿案，一野鴿遭竹籤由背部插穿身體，另一野鴿兩翼被剪；屯門大興邨有青少年用打火機燒班鳩的眼睛及臉部；鴨脷洲公園亦有無頭斑鳩陳屍地上，令人駭然。

虐狗案件亦不少，10月中元朗有老翁趁狗隻被車撞斃後，徒手挖去其內臟被捕；月底土瓜灣有唐狗被人用毛巾、膠袋包裹，並綑有繩子及水龍頭等重物，拋落海浸死。11月元朗有唐狗被利刀斬傷，傷口深至見骨，左眼跌出眼眶。12月元朗八鄉有唐狗前腳被捕獸器鋼索綑綁，腳部紅腫；月中網上流傳觀塘一間車房有狗隻被主人用膠紙封嘴，頸部綁有鐵鏈。

連體形龐大的黃牛和野豬也不能幸免。11月底梅窩有黃牛連番遭利器傷及頸動脈、腿部及生殖器官，造成一死4傷。同月兩隻被飼養的小羊遭人用鐵剷殺死埋屍蕉林。11月初黃竹坑有野豬腹部遭剖開，斬首後遺棄草叢。

社會各界質疑，多宗虐待動物事件源於律政司「放生」深井擲動物案的疑兇。今年2月，豪景花園對開山坡有30隻動物被人由高處拋下，包括寵物鼠、貓及兔子等，其中18隻動物死亡。警方以涉嫌「殘酷對待動物」罪名拘捕一名男子，另有一男子自首。但9月律政司決定不就案件提出起訴，引起各界嘩然。有領養幸存貓隻的新主人向高等法院提請司法覆核，要求法庭頒發聲明，裁定刑事檢控專員不檢控的決定不合法和不合理。

「律政司嘅決定真係離奇萬丈，難以服眾！」前議員鄺俊宇指豪景花園案是個分水嶺，讓公眾以為「虐待動物是可以被放生的」，此後虐待動物的案件明顯大幅上升。

議員陳克勤亦指，律政司就該案不起訴，為社會開出非常壞的先例，讓施虐者存僥倖心態，令這類案件「愈整愈殘酷，愈整愈變態」。他認為政府除了增加殘酷對待動物的刑罰外，亦應針對量刑不足的案件上訴。他又建議要求違例者接受強制心理輔導；另外設立動物警察，培訓人才專責調查相關案件等。

根據資料，前年、去年及今年首半年，警方及漁護署分別接獲368、288及150宗懷疑虐待動物的舉報，當中檢控的則分別只有27、29及5宗。而由去年至今年首半年，因殘酷對待動物而被定罪的案件有30宗，當中僅11宗被判即時監禁，刑罰最重的一宗判囚10個月。

根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待動物（包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類動物、兩棲類動物、魚類或其他有脊椎或無脊椎動物），即屬違法，最高刑罰為監禁3年或罰款兩萬港元。