到園內做義工　倡列社服令項目

愛護動物協會早前發表報告指，今年首7個月棄養貓狗宗數按年增加6%，對本地動保團體的人力和物力造成沉重負擔。有學者認為政府可將服務「貓狗善終園」納入社會服務令項目中，作另類教育，透過服務動物改變違法者的心態；亦有關注團體希望政府作中間人，鼓勵超市捐贈快將到期食物予「貓狗善終園」，物盡其用。

「其實香港保護動物權益相對起外國係落後。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指政府現時對流浪動物收容所的支援不足，他認為待「貓狗善終園」興建好後，社署可考慮將園內服務列入社會服務令的項目之一，識別有能力又適合的服令者作義工，既可以減輕園內負擔，亦可透過和動物相處，改善犯案人的心態。

「政府可以起一個帶頭作用，鼓勵超市將一啲就嚟過期、又啱食嘅食物供應畀流浪動物，一舉多得。」「23萬監察」發言人王國興指照顧流浪動物的起居飲食支出龐大，認為政府可作中間人，協助本地志願機構聯絡各大超市，以回收過期不久的狗糧或者合適的食材餵飼園內的動物，物盡其用，減輕「貓狗善終園」負擔。