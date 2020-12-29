蓄意遺棄動物　刑事起訴重罰

本港動物權益保障不足致棄養不斷，為改善相關情況，「貓狗善終園」內可提供動物寄養服務，經嚴謹審批，有需要人士可領養動物。但領養後必須做個負責任的主人，如蓄意遺棄動物需接受重罰，甚至可考慮刑事起訴。有議員建議引入統一領養制度，另外亦應設立領養人登記制度，領養者需提供充分理由，而買賣動物要嚴加收緊，才有效減少棄養情況。

受虐及流浪動物均會送往「貓狗善終園」照顧，流浪動物數目亦日漸減少，而需要狗隻陪伴的人士，如長者經審批後，亦可在園內領養動物。然而領養後須善待動物，除為動物植入晶片，亦要慎防動物走失，當領養者蓄意第二次令動物走失便需重罰。

寄養主人與動物產生深厚感情，確定適合飼養便可領養。前議員鄺俊宇認為領養前需經評分或考試，合格者方能領養，而寵物店或相關組織亦有權回收動物免其流浪，「領養要求一定要夠嚴謹先可以，否則領養完又棄養，除咗對狗隻造成二次傷害，亦都浪費咗動物團體唔少人力物力。」鄺又指為達到「零」棄養，政府可立法禁止私人轉讓或轉售動物。而曾令寵物走失兩次以上的主人亦不應再有領養的機會。另蓄意遺棄動物的主人亦需重罰，考慮刑事起訴亦不為過。

「政府一定要正視流浪狗問題，唔可以再等情況惡化落去。」議員柯創盛指，狗隻走失或遭遺棄等個案時有發生，申訴專員公署更就此展開調查，反映現行針對棄養的執法規管成效令人關注。他又指，近期動物虐打案有上升趨勢，流浪狗往往成為「目標」，可惜目前本港有關保障動物權益的法例過時，且罰則太輕，他促請盡快就規管狗主行為立法，「應該從源頭着手，無論係狗隻走失定係主動遺棄，相關狗主都要負番刑事責任。」