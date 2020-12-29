嚴管買賣領養　禁絕地獄狗場　分開雌雄飼養　提供生養死葬

近期本港接連發生虐待動物案，反映相關問題嚴重，政府雖曾就改善動物福利的建議展開公眾諮詢，包括修訂《防止殘酷對待動物條例》，惟有關注動物福利的團體認為應更進一步，由政府定出時間表覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬，並開放予公眾參觀、寄養及領養。有議員歡迎有關建議，希望讓可憐的動物在園內居住，得到醫治及善終，「10年8年內流浪動物將絕迹街頭！」

本港流浪狗數目龐大，保護遺棄動物協會創辦人范韻清建議政府應定下時間表發展「貓狗善終園」，由政府牽頭覓地，於港九新界興建院舍，成立獨立機構專責接收及照顧流浪動物，「部門一接到市民通報就可以派人接收流浪狗，希望園內可以慢慢接收晒流浪狗。」她表示，院舍可倣效馬場般，讓狗隻可進入恒溫消毒水槽潔淨身體，加上特大風扇協助吹乾狗隻身體，並為其捉蝨、處理牛蜱、清理耳朵及刷毛等。

在首段時期，將流浪狗分開雌雄飼養以防繼續繁殖；有繁殖能力的動物必須閹割；已染病的狗隻則不應做絕育手術，以免增加其痛苦。

狗狗若身體健康可讓人寄養或領養；小病痛的狗隻經醫治後則讓其在園內終老，「呢個做法可以令院舍持續發展，減少一啲不必要嘅人道毀滅，如果真係一啲患病好嚴重嘅狗隻先用無痛方式人道毀滅。」范又指，經專家評估過後，「貓狗善終園」亦可安排特定品種的健康狗隻進行配種，惟繁殖出來的幼犬絕不能買賣。

至於狗隻的身後事亦可在園內完成，如在山邊建立動物火化設施處理屍體，附近更有骨灰龕場及紀念花園，動物骨灰可存放於龕場內，甚至建立一個紀念花園，可灑在樹林中回歸大自然，令該場地成為狗狗一生一世的樂園。

議員葛珮帆亦贊成興建「貓狗善終園」，她認為院舍首要條件是面積夠大，必須提供大片草地讓狗狗活動及奔跑，而且要有附屬醫療機構和獸醫駐場，為狗隻定期檢查，同時亦可接收街症，自負盈虧。

「可以考慮起一間獸醫學校等一啲大學生嚟實習，一方面可以幫到狗隻，另一方面亦都提供到一啲實戰經驗畀學生，一舉兩得。」葛又指，政府可將院舍定位為自然度假營，開放予公眾參觀及領養，附近設有食肆，方便市民悠閒度假；亦可接受市民捐款，再將善款用於園內動物身上。

而隨着動物被領養或死亡，園內的面積可逐漸縮小，騰出的地方亦可作其他用途。至於遺棄動物問題，情況同樣嚴重。根據漁護署資料顯示，過去3年被捕獲、主人交出及由其他途徑接收的狗隻有逾5,000隻，獲領養的只有約1,500隻，只佔總數28%，還有逾2,000隻流浪狗無人認領。