聯合醫院爆疫70人送檢　工會斥院方圖推諉前線避責

聯合醫院出現群組感染，高達約70人須送往隔離檢疫，包括6至8名內科醫生及專職醫療人員。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文今早(29日)在電台節目批評，院方管理層昨日(28日)的說法有卸責之嫌，試圖指摘前線醫護人員未有按指引佩戴防護裝備，他強調前線一直以來都按指引辦事，而過去在餵食及口部護理，均毋須穿戴面罩和護目鏡。

劉凱文表示，即使現時醫管局高層要求加強防感染措施，但各聯網個別醫院或部門中層，過去都有違規情況，甚至會以行政措施阻撓前線員工使用防護物資，因為他們會統計防護裝備的數量。

他又質疑，所謂的加強感染控制仍有不少漏洞，例如醫護人員如果要扶抱病人替他們洗澡，是否亦需要穿戴防護裝備，有關指引都必須先釐清。至於要求員工每兩星期接受定期檢測，劉認為措施擾民，指檢測應以自願性質進行。

聯合醫院內科及老人科駐院專科醫生的公共醫療醫生協會會長馬仲儀昨稱，醫院出現的1名「超級傳播者」為隱形患者，一直以來沒有嚴重肺炎徵狀，而醫護人員為她做的只是普通護理，期間沒有採取高危程序。