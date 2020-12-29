近73%人認為黎智英有潛逃風險 69%人反對保釋

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，上周三(23日)獲原訟庭國安法指定法官李運騰批准保釋，保釋條件包括現金1000萬港元，另需3名人事擔保，各10萬港元。近日有機構以電話訪問形式訪問了1253名市民，發現近70%市民不支持批淮黎智英保釋、逾70%市民更認為黎有棄保潛逃風險。該機構認為，香港頻頻發生棄保潛逃案件，顯示保釋制度存在明顯漏洞。

紫荊研究院在本月24日至27日期間，以電話隨機抽樣形式進行訪問，了解受訪者對高等法院批准黎智英保釋事件的看法，包括「高院批准黎智英保釋，你是否支持」、「黎智英是否有棄保潛逃風險」、「對黎智英獲批准保釋的感受」、「黎智英獲准保釋是否減少你對香港司法制度的信心」等。

結果顯示，受訪者中高達68.9%不支持高院批准黎保釋的決定，有72.7%受訪者更認為黎存在棄保潛逃風險。對於黎獲保釋一事的看法，有68.4%受訪者感到「憤怒」或「失望」，有65.3%受訪者認為事件令其對香港司法制度的信心減少。

該院總結認為，香港頻頻發生棄保潛逃案件，但高等法院罔顧黎智英所涉罪行的嚴重性和潛逃的高風險，准其保釋，致使市民普遍感到憤怒和失望，對司法制度失去信心，情況絕不理想，希望司法機構認真吸取教訓，嚴格依法辦事，及時亡羊補牢，堵塞制度漏洞，重新挽回社會公眾對法治核心價值和司法制度的信心，避免令司法聲譽再度受損。