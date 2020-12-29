深水埗華僑大廈增5確診　鯉魚門邨鯉隆樓共7人染疫

新冠疫情持續，昨(28日)新增61宗確診個案，累計8,672人染疫。根據衞生署衞生防護中心更新的確診者住宅大廈名單，九龍區個案佔約一半，當中深水埗區佔12宗，而深水埗大埔道華僑大廈多5人染疫，其中3人是女童，疑與早前同大廈另一宗確診個案有關。

61宗確診個案中，5人居於深水埗大埔道華僑大廈，全部人沒有病徵，且均屬女性，年齡介乎10至66歲，列作與本地個案有流行病學關連。該大廈在過去14日另有一宗確診個案，該名37歲女子，早在本月16日發病，25日確診，感染源頭不明。

部分大廈亦出現新增3宗確診個案，例如屯門山景邨景安樓，涉及3名女住戶，年齡介乎47至75歲，疑與早前兩宗確診個案有關連，該大廈過去14日累計5宗個案。

葵涌荔欣苑荔影閣新增3宗個案，當中30歲女住戶疑為源頭個案，另外2宗個案分別為32歲女子及29歲男子，列為與本地個案有流行病學關連。南區陽明山莊再有確診個案，該名58歲女子居於13座，於本月22日發病，感染源頭不明。荃灣柏傲灣2A座亦有一名30歲男子確診，感染源頭不明，於本月23日發病。

將軍澳日出康城領凱9座(左翼) Almond Blossom再增一名患者，為一名1歲男嬰，累計4人確診，料為一家人。鯉魚門邨鯉隆樓新增一宗確診，涉及一名20歲男子，於本月20日發病，累積7人染疫。油翠苑沃美閣亦相繼有5名住戶確診，最新染疫是46歲女子，她在24日發病。

至於衞生防護中心昨晚更新的確診者曾到訪處所名單，新增24間食肆，當中包括荃灣丸龜製麵、沙田吉野家、太和銀龍粉麵茶餐廳、將軍澳大家樂及上環美心MX等。