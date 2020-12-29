豐澤樓隱形患者如廁播毒　專家呼籲住戶遮蓋排污渠

港大研究團隊在黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓污水樣本驗出新冠病毒，參與研究的港大公共衞生學院教授潘烈文表示，在未有確診患者的大廈多日內驗出污水樣本含有新冠病毒，情況不尋常，團隊估計有隱性患者在大廈內連續多日使用洗手間導致此情況。港大學者何栢良表示，隱形傳播者如廁時將病毒排入污水渠，但不代表病毒會透過污水傳播，建議居民以物件遮蓋排污渠，保持家中空氣流通，並盡快接受檢測。

潘烈文在電台節目表示，今次研究原本分析地區感染趨勢，期間有不同樣本都驗出新冠病毒，唯獨豐澤樓連續多日驗出病毒，病毒量視乎帶病毒的居民使用廁所的時間，豐澤樓的情況反映大廈好可能有患者居住。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，化驗結果反映大廈有隱形傳播者，有機會在如廁時將病毒隨糞便排入污水渠，但不代表病毒會透過污水傳播。他呼籲豐澤樓居民毋須「自己嚇自己」，建議以物件遮蓋排污渠，保持家中空氣流通，並盡快接受檢測。

至於應否加強檢驗污水帶病毒的情況，何栢良認為，並非有效策略，如在污水驗出病毒才進行大規模檢測找出患者，前後流轉時間較長，可能要超過一星期才會辨識到確診者。

黃大仙彩雲東區議員廖成利指，曾有豐澤樓居民投訴廁所傳出臭味，房屋署有作跟進，又指檢測昨日(28日)開始，過程順利，有居民擔心，亦有人靜觀其變。