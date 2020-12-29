昨日4367人到公院急症室求診　12間內科病房「逼爆」

本港正受到新冠肺炎及冬季流感雙夾擊，公立醫院急症室服務及內科病床需求持續高企。據醫院管理局數據，昨日(28日)公立醫院急症室首次求診人次為4367人次，較前日(27日)增加15%，共有12間公立醫院的內科住院病床「逼爆」，當中以長沙灣的明愛醫院超收病人最多，其內科住院病床使用率達到127%。

昨日各公立醫院急症室中，最多人求診的首3間醫院仍然以佐敦的伊利沙伯醫院、屯門醫院，及沙田的威爾斯親王醫院，相關首次求診人數分別為409人次、328人次及319人次，均較前日為多；而昨日急症室轉入內科的病人達到906人次，當中以伊利沙伯醫院和葵青區的瑪嘉烈醫院收症最多，分別有88名及80名病人由急症室轉入內科。

昨日各公立醫院的整體內科住院病床使用率為104%。除北大嶼山醫院外，其餘16間公立醫院中有12間均錄得內科住院病床使用率多於100%，當中明愛醫院「逼爆」情況最嚴重，其內科住院病床使用率達127%；其次是位於元朗的博愛醫院，其內科住院病床使用率達124%，第三是位於大埔的雅麗氏何妙齡那打素醫院，其內科住院病床使用率達118%。