主教山減壓缸早於1910年已有記載　學者倡列古迹保留

深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸清拆重建工程，因居民抗議清拆而暫時停工。港大建築文物保護課程學部主任李浩然表示，主教山配水庫的古羅馬拱門建築方式，與千多年前土耳其伊斯坦布爾皇宮的地下儲水庫接近，是古羅馬的建築科技傳到英國，再在19世紀末帶到香港這個配水庫，反映到建築科技的承傳歷史，相信這個配水庫的建築方式及物料都無法重新再做，保留是理所當然。

李在電台節目指，翻查1910年的政府文件資料，主教山配水庫已經有所記載，屬「九龍重力自流供水系統計劃」下10個項目之一，經地下管道與油麻地「紅磚屋」抽水站相連，而紅磚屋已獲評定為一級歷史建築物。他又指，官方已經確定水務文物的價值，甚至有水務設施被列為法定古迹，反映水務工程對香港歷史發展的重要性。

他表示，相信工程人員只以為是普通貯水缸，本身打算拆卸再變成居民的休憩場所，無人估計是「好嘢」。由於配水庫目前是政府用地，保育相對容易，認為可以效法加拿大等地，將配水庫改建成亞洲獨一無二的地下貯水庫公園，開放給市民。

當區區議員何啟明批評當局忽視配水庫的歷史價值，認為必須保留。