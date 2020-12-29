「N無津貼」下周一起接受申請　最多可獲15500元

關愛基金向俗稱N無人士的「非公屋、非綜援的低收入住戶」，推出第二輪一筆過生活津貼，下周一(明年1月4日)起至5月31日接受申請，基金預留約14億港元，預計13.7萬個住戶、即逾35萬人可受惠。身兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席的勞工及福利局局長羅致光今(29日)表示，1人住戶可優先遞交申請，預料處理文件齊備的申請，最快須兩個月時間並發放津貼，而第一輪曾受惠的合資格人士可再次申請。羅表示，兩輪計劃的行政費約為1.7億港元，當中包括220個協助推行計劃的服務單位、招聘工作人員以及租置辦公室。

第二輪一筆過「N無津貼」推行日期為明年1月4日至5月31日，安住戶人數分批遞交申請，資助金額與第一輪相同，按住戶人數的津貼金額為1人住戶4,500港元、2人住戶9,000港元、3人住戶12,500港元、4人住戶為14,500港元，以及5人或以上住戶為15,500港元。申請者必須是香港居民，惟外傭及申請來港時已確定有足夠經濟能力在港生活均不包括在內。申請者可租住私樓、工廈、商廈、民政處單身人士宿舍、寮屋等臨時房屋以及至無家者。

羅致光表示，曾申請第一輪津貼的住戶，秘書處將按住戶人數給第一輪項目獲發津貼的先後次序，於明年1月至5月向舊申請住戶發出確認符合受惠資格通知信，申請者需填妥通知信的回條及附件，並於明年5月31日或之前，交回曾協助有關住戶處理第一輪申請的服務單位或秘書處。羅估計第二輪申請會較第一期為多，加上申請手續減省繁複步驟，亦會吸引更多人申請。他補充，第一輪申請人較當局預期多，故料第二輪申請亦會高於預計人數。

羅指出，第一輪計劃由今年7月2日開始接受申請，11月30日結束，一共接獲於11萬宗申請，當中更6.4萬宗已完成審批。