女教師校內墮樓案　副校認老師團隊不滿校長羅婉儀

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠，去年在校內墮樓死亡，死因研訊今（29日）繼續。該校副校長作供指，東華三院以往幾乎每年也會收到針對時任校長羅婉儀的匿名投訴，又承認羅對同事要求高，其溝通方法或會讓人感到「唔舒服」，令老師團隊對校長有所不滿，在老師所作的問卷中，羅的得分一直不高。

死者林麗棠終年48歲，入職該校逾20年。去年3月6日早上7時許，她由校舍高處墮下，救護員接報趕至，發現她傷重死亡。時任校長羅婉儀亦被列作是次研訊的利害關係者之一。

東華三院李東海小學副校長蔡淑萍作供指，她於1996年認識林老師，1999年一起加入該學校。至2012年，林老師與學生發生衝突，事後與校方商量後獲准轉當半職教師一年。墮樓前一天，死者在中午時向她請了半日假，蔡憶述指對方當時「喊緊」，情緒不穩定。

蔡坦言死者患抑鬱症後，病情反覆且不時請假，但其工作量沒有大分別，她除任教中文及當圖書館主任外，還會負責處理學生書簿及車船津貼、疫苗注射、拍攝班照畢業照等校務，亦有份帶領粵語集誦。蔡表示，政府一向沒有獨特政策處理教師情緒病問題，但校方有相關支援提供給教師。

蔡指時任校長羅婉儀是個對自己、對同事有高期望的人，其溝通方法上或會惹來其他老師不滿。蔡形容這是羅的個人性格，「呢種性格，坦白講，唔係好舒服，但我都改佢唔到」，指自己唯一可做的，就是向羅表達自己的看法，「如果佢想行10步，我會講不如行6步7步先」。

蔡承認，在羅任職校長期間，東華三院幾乎每年都會收到針對羅的匿名投訴，而在定期進行的持份者問卷中，老師團隊對校長管治所給予的評分一直不高，其中在2016至2017學年，羅在「校長專業領導」一項5分滿分中，僅得2.92分，翌年更跌至2.58分。對於死者家屬的代表律指，羅與教師開會時曾表明「投訴唔會影響到我」，蔡同意羅曾說出「類似說話」。