港鐵8個月內兩度調高轄下屋苑管理費　居民斥搶錢

港鐵被指無視市民慘況，再上調轄下屋苑管理費。有區議員今（29日）透露，港鐵轄下屋苑新葵芳花園，8個月內兩度上調管理費，加幅合共超過一成，有業主批評港鐵收取高昂管理費，但就未能提供高質素服務，不少設施至今仍然十分殘舊，斥港鐵「搶錢」。該屋宛業主將發起「窗邊咆哮」行動，每晚9時起在家中窗旁高叫口號1分鐘，以示不滿，直至港鐵撤回上調管理費為止，若港鐵拒絕回應，不排除未來擺交管理費。

葵青區議員唐皓文透露，新葵芳花園是港鐵葵方站上蓋物業，由港鐵負責管理服務，港鐵繼今年5月上調管理費後，近日更擬在明年1月起再加管理費，加幅合共高達12%，每月管理費將由原來的1,050港元，增至1,180港元。

唐續指，業主曾翻查有關帳目，發現屋苑的儲備金幾近花光，僅剩下數千港元，港鐵曾表示是曾進行多項維修項目所致。不過，業主一方則指屋苑內多項設施不時損壞，例如屋苑的大堂經常「爆水管」，加上設施殘舊，天花亦有漏水，不滿港鐵服務質素欠佳，卻多次調高管理費。

唐認為，疫情下不少居民經濟壓力大增，批評港鐵無視其苦況，屢次調高管理費，業主才要展開行動以示不滿。他批評，港鐵從未審視有關機制，「話加就加（管理費）」，而且該屋苑有多達4000多戶住客，儲備金卻僅剩下數千港元，反映其管理下的屋苑財政不健康，促請港鐵盡快與回應業主訴求。