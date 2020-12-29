獸父屢性侵親女上訴得直　脫強姦罪刑期減至7年

六旬綜援漢多年前趁女兒還是小學生時，屢次趁她睡覺時對她性侵。女兒當時年僅9至11歲，待成年後她才鼓起勇氣向老師揭發事件。該名綜援漢去年經審訊後，在高院被裁定1項強姦及5項非禮罪成，並被重囚9年3個月。他不服定罪及判刑提出上訴，上訴庭今（29日）頒判詞裁定他上訴得直，將強姦罪改判為非禮罪成，且把總刑期下調至監禁7年。

判詞指，陪審團裁定上訴人強姦罪成所採納之證據，其實與其餘5次的非禮事件完全一樣，連事主作供時亦表示那次事發的情節，其實與其他的非禮事件「差唔多」，惟陪審團卻只裁定那一次事件屬強姦，而其餘事件則屬非禮，裁決並不一致。

上訴庭因此認為定罪不穩妥，故撤銷強姦罪成的裁決。不過，由於陪審團是相信和肯定事主曾被侵犯才把上訴人定罪，故上訴庭下令改判非禮罪成。

至於刑期方面，上訴庭認為原審過份聚焦於事主身體哪一部分遭侵犯而忽略了本案的加刑因素。上訴人是事主的親父，每次案發時更無視兒子就只睡在旁邊，他犯案時的動作亦非單純的舔及摸。上訴庭更明言，涉及兒童性侵案，法庭早已傾向重判，故目前6項控罪的總刑期不應少於7年。