「智方便」下月推電子針卡等抗疫服務　另設平台登記接種疫苗

政府今午（29日）宣布推出「智方便」一站式數碼服務平台，所有11歲或以上的香港身份證持有人，明早（30日）9時起可免費下載流動應用程式及登記「智方便」服務。目前至少支援20多項常用政府及公用事業，例如「兩電一煤」的網上服務、領駕駛執照、郵政服務及勞工處系統等，又加入抗疫服務，例如「電子針卡」等。當局又預告至2021年年中，將會有逾110項政府網上服務支援「智方便」服務。

創新及科技局長薛永恒在記者會表示，「智方便」平台未來將支援稍後啟動的「電子針卡」，以便市民日後透過系統核實身份，下載新冠病毒疫苗的電子紀錄。被問到市民未來能否透過「智方便」登記接種疫苗時，薛指現階段不能以「智方便」作為唯一或單一登記平台，又強調當局會為疫苗接種計劃設立系統，市民可透過網站等途徑登記。薛又指「電子針卡」及查詢檢測結果的功能將於下月同步啟用。

「智方便」由政府資訊科技總監辦公室開發及管理，設有4大主要功能，包括用作身份認證，例如登入網上服務；能夠自動填寫表格，例如地址、聯絡電話和電郵等資料；設個人化提示，例如會向用戶提示即將到期的帳單；並可用作數碼簽署。

所有11歲或以上的本地居民可於明日上午9時起，透過使用iOS或Android作業系統及已啓用生物認證的流動電話，下載「智方便」流動應用程式，市民可通過手機拍攝身份證照片和自拍照，以登記使用「智方便」服務。當局又會在各區設立自助登記站及安排流動登記隊，方便長者等有需要人士登記成為「智方便+」用戶。

當局強調，相關資料在與入境事務處的電腦系統核實用戶身份後即時移除，不會儲存在「智方便」系統內，而其他登記時提供個人資料亦會加密儲存於政府數據中心設施內，以確保數據安全。資科辦又強調，在制訂「智方便」系統設計及操作過程已徵詢個人資料私隱專員公署意見，及進行獨立第三方個人私隱影響評估及資訊科技保安審計。

創新及科技局局長薛永恒表示，政府決心推動創科，指今次「智方便」應用程式是令本港進一步落實智慧城市的重要科技之一。薛指「智方便」可以省卻市民登記很多不同平台帳戶的麻煩，此外程式的另一亮點是「填表通」，只要填表一次，便可儲存資料下次再用。他又透露，程式的適用範圍涵蓋駕駛執照續牌等，並期望公私營機構可以踴躍參與。

表1：「智方便」用戶登記手續

●11歲或以上的本地居民可登記「智方便」

●市民可於明日上午9時起免費下載使用「智方便」流動應用程式

●利用已啓用生物認證的個人流動電話進行網上登記

表2：「智方便+」登記

●如需使用數碼簽署，例如車輛牌照續期，可前往設於全港121間郵政局(流動郵政局除外)的登記服務櫃位升級登記「智方便+」

●政府會在各區設立自助登記站及安排流動登記隊，協助有需要人士(例如長者)登記成為「智方便+」用戶

表3﹕「智方便」4大主要功能

• 身份認證（例如登入網上服務）

• 自動填寫表格（例如地址、聯絡電話和電郵）

• 個人化提示（例如帳單到期提示）

• 數碼簽署

*市民登記成為「智方便」用戶後，可接達20多項常用政府及公用事業，如兩電一煤的網上服務。